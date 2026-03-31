Nallıhan'da jeneratör hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir iş yerinden jeneratör çaldığı tespit edilen E.P. gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirleyerek operasyon düzenledi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde jeneratör çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çayırhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden jeneratör çaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli E.P'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutukland6ı.
Öte yandan, şüphelinin başka birine düşük fiyatla sattığı jeneratör de bulunarak sahibine teslim edildi.