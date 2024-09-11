Çay ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şüpheli gözaltına alındı

Çay ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir eken şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eber köyünde A.K'nin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla şüphelinin adresinde yaptığı aramada bir miktar esrar, 53 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.