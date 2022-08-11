Çavuşoğlu: "Bakanlık olarak ticaret diplomasisine dış politikamızın tam merkezinde yer veriyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması. ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitap etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması. ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitap etti. Güncel AA / Hakan Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: 'Bakanlık olarak ticaret diplomasisine dış politikamızın tam merkezinde yer veriyoruz' - Haberler

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