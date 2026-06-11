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İstanbul'da yazılan hikayeler, Braille alfabesiyle Şanlıurfa'daki görme engelli öğrencilerle buluştu

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Geleceğin Yazarları Projesi' kapsamında Çatalca'daki öğrencilerin yazdığı hikayeler, Braille alfabesine uyarlanarak Şanlıurfa'daki görme engelli öğrencilere ulaştırıldı. Proje, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirirken kitapların herkes için erişilebilir olmasına dikkat çekiyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında Çatalca'daki öğrencilerin yazdığı hikayeler, Braille alfabesiyle basılarak Şanlıurfa'daki görme engelli öğrencilerle buluştu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek, edebiyata ilgilerini artırmak ve kendi hikayelerini üretmelerini sağlamak amacıyla yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında hazırlanan eserler, anlamlı bir çalışmaya dönüştü.

Proje kapsamında Çatalca'daki öğrenciler tarafından yazılan hikaye kitapları, görme engelli öğrencilerin de erişimine sunulmak üzere Braille alfabesine uyarlanarak basıldı.

Öğrencilerin hayal dünyalarından, gözlemlerinden ve yaşantılarından izler taşıyan eserler, Şanlıurfa Haliliye Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle buluştu.

Çalışmayla birlikte İstanbul'da öğrencilerin kaleme aldığı hikayeler, farklı şehirlerdeki öğrencilerin okuma deneyimine ortak olurken kitapların herkes için erişilebilir olması konusunda da farkındalık oluşturuldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Kalemler İstanbul'da yazdı, hikayeler Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı" temasıyla yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin eserlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik faaliyetler devam edecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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