Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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ÇATALCA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gümüşpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen CT4060TH Bulgaristan plakalı otomobil ile 34 GYY 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı