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Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇATALCA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gümüşpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen CT4060TH Bulgaristan plakalı otomobil ile 34 GYY 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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