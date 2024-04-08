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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutladı.

Şehitleri rahmetle andığını belirten Sakarya, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Çatak Van 3.Sayfa Güncel Haberler

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