Haberler

Çatak'ta okulların, kurumların ve öğretmenevinin yemekhaneleri denetlendi

Çatak'ta okulların, kurumların ve öğretmenevinin yemekhaneleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okul yemekhanelerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, hijyen koşullarını ve malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek güvenli beslenme ortamları sağlamayı hedefliyor.

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okulların, kurumların ve öğretmenevinin yemekhanelerini denetledi.

Yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen koşullarını, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiğini inceleyen ekipler, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Erkan Manto, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Okul yemekhanelerinin hijyen açısından öğrenciler için kritik alanlar olduğunu ifade eden Manto, "Denetimler, hijyen standartlarının korunması, olası risklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerle güvenli beslenme ortamları oluşturuluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.