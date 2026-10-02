Haberler

CAS Space, Guangzhou Laboratuvarı ile uzay farmasötiği için 2027'de uçuş planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CAS Space, Guangzhou Laboratuvarı ile uzay farmasötiği için 2027'de uçuş planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAS Space, Guangzhou Laboratuvarı ile uzay farmasötiği yükleri için ortak Ar-Ge yürütmek üzere işbirliği yaptığını duyurdu. 2027'de yeniden kullanılabilir araçla yörünge altı uçuş doğrulaması ve ilk farmasötik yükün Lihong-2 ile uzaya gönderilmesi planlanıyor.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çinli ticari roket şirketi CAS Space, uzay farmasötiği yükleri konusunda ortak araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek üzere Guangzhou Laboratuvarı ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu çerçevede 2027 yılında yeniden kullanılabilir bir uzay aracıyla yörünge altı uçuş doğrulaması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk farmasötik faydalı yük grubunun, şirketin yeniden kullanılabilir fırlatma aracı Lihong-2 ile uzaya gönderilmesi planlanıyor. Şirket, bu kapsamda protein ve küçük moleküllü ilaç kristalleşmesi deneylerinin yanı sıra uzayda kullanılan farmasötik ekipmanların erken aşamadaki teknik doğrulama çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Solunum yolu hastalıkları ile bu hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik araştırmalar yürüten Guangzhou Laboratuvarı, işbirliği kapsamında ilaç kristalizasyonuna ilişkin bilimsel konuları belirleyecek ve deney tasarımı, numune yönetimi, yer kontrolü ve sonuçların analizinden sorumlu olacak.

Laboratuvarın baş araştırmacılarından Xu Qiang, modern tıpta daha yüksek kaliteli yapısal verilere, daha kararlı ilaç kristal formlarına, hastalıkların insan vücudundaki gelişimini daha gerçekçi şekilde yansıtan deney ortamlarına ve daha verimli tarama araçlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Xu, uzay ortamının bu alanlarda karşılaşılan bazı zorlukların aşılmasına yönelik yeni imkanlar sunabileceğini belirtti.

Xu, uzaydaki mikro yerçekimi ortamının bazı proteinlerin daha yüksek kaliteli kristaller oluşturmasına yardımcı olabileceğini ve küçük moleküllü ilaçların farklı kristal formlarının incelenmesi ve parçacıklarının kontrolü için yeni deney koşulları sağlayabileceğini söyledi. Xu, bu koşullarda hücrelerin üç boyutlu yapılar oluşturmasının da kolaylaştığını ve bu yapıların hastalıkların gelişim süreçleri ile ilaçlara verilen tepkilerin incelenmesinde kullanılabileceğini belirtti.

Şirket, Lihong serisi uzay araçlarının uzay tıbbı araştırmaları, biyomedikal deneyler, imalat ve uzay turizmi için tasarlandığını kaydetti. Şirketin Lihong-1 roketi, ocak ayında Çin'in kuzeybatısında gerçekleştirilen alt yörünge uçuş testi görevini başarıyla tamamlamıştı.

CAS Space Başkan Yardımcısı Fan Na, "100 ila 200 kilometre irtifadaki yakın uzay, uzayda imalat ve biyotıp gibi mikro yerçekimi araştırmaları için ideal bir deney ortamı sunuyor" dedi.

Şirketin bu doğrultuda bir hastaneyle ortak uzay tıbbı laboratuvarı kurduğunu belirten Fan, uzayda gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin hızla Dünya'ya ulaştırılmasının yeni ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandırabileceğini söyledi.

Uzay farmasötiği de uzayda bitki ve diğer biyolojik materyallerin ıslahı, uzayda malzeme işleme, uydu interneti ve uzay turizmiyle birlikte uzay ekonomisinin gelişmekte olan sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporuna göre, 2023'te 630 milyar ABD doları olan uzay ekonomisinin 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu kuruluşlar ise uzay ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içinde birkaç trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı hayatını kaybetti
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

Baba ve kızından 10 yıl sonra barışma pozu! Bir de sürprizleri var
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf