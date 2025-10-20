Çarşamba'da Muhtarlar Günü Etkinliklerle Kutlandı

Çarşamba ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Çarşamba Muhtarlar Derneği çelenginin Dernek Başkanı Yusuf Özkan tarafından sunulması ile başlayan etkinlikler daha sonra özel bir restoranda Çarşamba Muhtarlar Derneği tarafından ilçe protokolüne ve muhtarlara verilen kahvaltı programı ile devam etti.

Kahvaltı programının sonrasında konuşma yapan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, "Biz muhtarlar vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini, mahallelerimizin sorunlarını en kısa sürede giderilmesini sağlamak ve memleketimizin huzur ve refahı adına mesai kavramı gözetmeksizin halk tarafından seçilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmiş kişileriz. Tek amacımız Kaymakamımızın önderliğinde Belediye Başkanımızın destekleriyle memleketimize hizmet etmek ve görevimizi düzgün yapmaktır." dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiklerine işaret ederek, "Muhtarlarımız hem devletle hem milletle arasındaki bağı kuruyor. Bizler de yerel yönetim olarak yıllardan beri bu bilinçle köylerimize ve mahallelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da "Muhtarlar, mutlak suretle devlet ve vatandaş arasındaki bir zinciri oluşturuyor. Bu zincir ne kadar güçlüyse devletin idaresi de o kadar güçlü oluyor. Devlet ile vatandaşlar arasındaki bağ muhtarlar sayesinde güçlü oluyor. Ben bütün muhtar arkadaşlarımıza şimdiye kadar yapmış oldukları görevden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Programa, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum müdür ve amirleri ile muhtarlar katıldı.