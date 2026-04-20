Haberler

Manavgat'ta caretta carettalar için kıyı temizliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, caretta carettaların üreme alanlarını korumak amacıyla gönüllü gençler tarafından yapılan kıyı temizliğinde 46 torba çöp toplandı. Etkinliğe 41 öğrenci katıldı ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Mendirek Yarımadası'nda kıyı temizliği yapıldı.

Dernek Başkanı Seher Akyol, çöplerin sadece doğal hayatı değil geleceği de tehdit ettiğini söyledi.

Sahada aktif çalışmalar yürüterek doğayı koruyup, yeni nesil doğa gönüllüleri yetiştirdiklerini belirten Akyol, "Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını destekliyor, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmelerine rehberlik ediyoruz. Gençler bu süreçte doğayla bağ kurarken faydalı olmanın önemini deneyimleyerek öğreniyor." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin yürüttüğü "Sıfır Atık, Sonsuz Doğa" projesinin tanıtımı da yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı