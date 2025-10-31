Haberler

Cape Flora Krallığı: Dünyanın En Zengin Bitki Çeşitliliği

Cape Flora Krallığı: Dünyanın En Zengin Bitki Çeşitliliği
Güncelleme:
Güney Afrika'nın Cape Town çevresinde yer alan Cape Flora Krallığı, 9 bin 600'den fazla bitki türü ve 6 bin 200'den fazla endemik türle, dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip ekosistemlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölge, yangınlar sayesinde kendini yenileyen eşsiz bir ekosistem sunuyor, ancak büyüyen tehditler de bulunuyor.

Afrika'nın en güneybatı ucunda yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cape Flora Krallığı, yeryüzünün en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Flora krallığı terimi, bitki örtüsünün kökeni ve tür birleşimi bakımından dünyadaki diğer bölgelerden belirgin biçimde ayrılan ekolojik bölgeyi tanımlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri çevresinde yaklaşık 9 milyon hektarlık alana yayılan Cape Flora Krallığı, dünyanın 6 flora krallığından en küçüğü.

Güney Afrika Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsünün (SANBI) verilerine göre, bölge 9 bin 600'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor, hektar başına düşen tür sayısı bakımından ise dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip flora krallığı özelliğini taşıyor.

6 bin 200'den fazla endemik bitki türü

Tek başına Afrika florasının yüzde 20'sini oluşturan Cape Flora Krallığı'nda yalnızca bu bölgeye özgü 6 bin 200'den fazla endemik bitki türü yetişiyor.

Güney Afrika'nın milli içeceği kırmızı çalı çayının elde edildiği "rooibos" ve ülkenin ulusal simgelerinden "kral protea" da bu endemik türler arasında yer alıyor.

Öte yandan Cape Flora Krallığı'ndaki bitki türlerinin yüzde 70'inden fazlası, "fynbos" olarak adlandırılan çalı türlerinden oluşuyor.

Yangına bağımlı ekosistem

Cape Flora Krallığı, genel olarak Akdeniz iklimine sahip olsa da çok sayıda mikro iklimi de barındırıyor. Bu durum çok dar alanlarda çok sayıda endemik türün yetişmesine olanak sağlıyor.

Bu ekosistemin en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise yangınlara bağımlı olması.

Her birkaç yılda bir çıkan büyük yangınlar, çalı türlerinin çoğunun tohumlarının ancak yüksek sıcaklık ve duman etkisiyle filizlendiği bu ekosistemin kendini yenilemesini sağlıyor.

UNESCO Dünya Mirası

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2004 yılında yarım milyon hektardan büyük bir bölümü "olağanüstü evrensel değer" kabul edilerek Dünya Mirası Listesi'ne alınan Cape Flora Krallığı, gezegenin biyoçeşitlilik açısından en kritik bölgeleri arasında gösteriliyor.

Masa Dağı, Ümit Burnu, Kirstenbosch Botanik Bahçesi gibi Cape Town'ın en ünlü doğal güzellikleri de bu miras alanları arasında yer alıyor.

Öte yandan, Cape Town nüfusu ve altyapısından kaynaklı sorunlar, istilacı bitkiler ve yangın rejiminde görülen değişiklikler, Cape Flora Krallığı açısından ciddi risk teşkil ediyor.

UNESCO'ya göre bölgede 1700'den fazla bitki türü tehdit altında, 3 binden fazla tür de koruma endişesi altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
