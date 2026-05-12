Cannes Film Festivali Bugün Başlıyor: Hızlı ve Öfkeli, Nostalji ve Yapay Zeka Yasağı

Fransa'nın güneyindeki Cannes'da kırmızı halılar bir kez daha sinema dünyasının en prestijli buluşmalarından biri için seriliyor. 79'uncu Cannes Film Festival'inde bu yıl Hollywood ihtişamının dozu düşerken, festivalin geleneksel yönetmen odaklı "auteur" sineması kimliği yeniden öne çıkıyor.

Festival'de bu yıl İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi ve Güney Koreli Yeon Sang-ho gibi isimler merakla beklenen yönetmenler arasında yer alıyor. Cannes'ın bu yılki seçkisi sanat çevrelerince yıldızlardan çok "auteur" sinemasını öne çıkaran kimliğini koruma çabası olarak yorumlandı.

CANNES'DA YAPAY ZEKA FİLMLERİNE KAPIYI KAPATTI

Festivalin bu yıl en çok tartışılan kararlarından biri ise yapay zekaya ilişkin yeni yaklaşım oldu. Festival yönetimi, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin ana yarışmada yer alamayacağını açıkladı.

Bu kararın festival direktörü Thierry Frémaux'nun "Yapay zeka taklit edebilir ama derin duygular hissedemez" yaklaşımı ile bağlantılı olduğu yönünde yorumlar sinema dünyasının gündeminde. Festivalin yapay zeka çıkışı, sanat dünyasında giderek büyüyen "insan dokusu" tartışmasının Cannes'taki karşılığı olarak görülüyor.

CANNES " HIZLI VE ÖFKELİ " GÖSTERİMİ İLE POPÜLER KÜLTÜRE GÖZ KIRPIYOR

Bu yılın en sıra dışı etkinliklerinden biri ise popüler aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin 25'inci yılı için yarın akşam düzenlenecek özel gece gösterimi olacak. Genellikle sanat sinemasının en prestijli prömiyerlerine ev sahipliği yapan Cannes'ın ana salonu Grand Théatre Lumière'de motor sesleri yankılanacak.

Serinin yıldızları Vin Diesel ve Michelle Rodriguez'in kırmızı halıda boy göstermesi beklenirken, "Hızlı ve Öfkeli" gösterimi Cannes'ın geleneksel festival sineması çizgisinin dışına çıkarak daha geniş popüler kültüre alan açtığı yorumlarına neden oldu. Genellikle auteur yönetmenler ve sanat yapımlarıyla özdeşleşen festivalin, dünyanın en büyük gişe serilerinden birine özel gösterim ayırması dikkati çekti.

JÜRİDE İLK KEZ GÜNEY KORELİ BİR YÖNETMEN

Festivalin bu yılki sembollerinden biri de ana jüri oldu. Modern sinemanın en özgün yönetmenleri arasında görülen Park Chan-wook, Cannes tarihinde jüriye seçilen ilk Güney Koreli yönetmen oldu.

Güney Koreli yönetmene Demi Moore, Stellan Skarsgård ve Chloé Zhao gibi farklı kuşaklardan isimler eşlik ediyor. Hollywood yıldızlarıyla dünya sinemasının auteur geleneğini aynı masada buluşturan bu tablo, Cannes'ın değişen ama özünü koruyan karakterini de yansıtıyor.

AF İ ŞTE "THELMA & LOUISE" NOSTALJ İSİ

Bu yılın nostalji duygusu yalnızca filmlerde değil, festivalin görsel kimliğinde de hissediliyor. Festivalin bu yılki resmi afişinde, Susan Sarandon ve Geena Davis'in başrollerini paylaştığı kült film "Thelma & Louise"e gönderme yapıldı. Sarandon ve Davis'in ikonik karesini taşıyan afiş, bu yıl festivalin atmosferine daha romantik ve nostaljik bir enerji kattı.

ALTIN PALMİYE YARIŞI

Festival bu akşam Pierre Salvadori'nin "The Electric Kiss" filminin dünya prömiyeriyle resmen başlayacak. 23 Mayıs'a kadar sürecek maratonda 21 film Altın Palmiye için yarışacak. Cannes'ın bu yıl filmlerin yanı sıra nostaljiyle yenilik, popüler kültürle sanat sineması ve insan yaratıcılığıyla yapay zeka arasındaki görünmez mücadeleye de sahne olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA