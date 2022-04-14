Canlı yayında Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Yunan bir profesör de katıldığı canlı yayında Türkiye'yle ilgili tarihi bir itirafta bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA BASKIN"

Profesör, sunucunun " Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK GÜÇ"

Profesör, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "

"KAYBEDEN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şöyle konuştu: "Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."