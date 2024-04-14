Canlı yayında 'İran-İsrail' savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu

Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak İsrail'i 300'e yakın füze ve İHA ile vuran İran'ın "Gerçek Vaat" isimli operasyonu dünya basınında 1 numaralı gündem oldu.

DÜNYA SAVAŞA KİLİTLENMİŞKEN...

Basın kuruluşlarının gece saatlerinde gelişmeyi acil koduyla duyurduğu dakikalarda ise Türk televizyonlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HAKAN URAL'DAN SAVAŞ YORUMU

Magazin yorumcusu olarak bilinen Hakan Ural katıldığı bir canlı yayında İran ile İsrail arasındaki savaşa ilişkin yorumlarda bulundu. Ural'ın "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" sözleri dikkat çekti.

SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural'ın çok sayıda emekli asker ve savaş uzmanı varken böylesine önemli bir gelişme hakkında yorumlarda bulunmasını eleştiren çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Yunus Günçe gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kullanıcılar Hakan Ural'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;