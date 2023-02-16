Canlı yayında çarpıcı diyalog! AFAD Deprem Müdürü "Müdahalede geç kalmadık" deyince, sunucu hemen devreye girdi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, katıldığı canlı yayında arama kurtarma çalışmalarında geç kalmadıklarını söyleyince sunucu Mehmet Akif Ersoy duruma müdahale etti. Ersoy; Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a gittiklerinde enkaza müdahale edilmediğini belirtti. Tatar bunun üzerine, "110 bin kilometre alana yayılmış bir etki alanından bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hakikaten müdahale kolay değil. Süreç sonuçlandıktan sonra her kurum özeleştirisini yapar" dedi.

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil. Bir afete nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa ilk andan itibaren bu yapılmıştır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. AFAD merkezi yerleşkede 7/24 konaklayan biri olarak söylüyorum, 5 dakika içerisinde devletin bütün kurumları burada toplanmış durumda. Şunu tartışmaktan artık lütfen vazgeçelim." açıklamasında bulundu.

"3 KENTTE DE BENZER DURUMLAR VARDI"

Tatar'ın sözlerinin ardından araya giren sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Şunu derseniz bize 'Biz bu süreci atlatıp ondan sonra eksiklerimizi konuşalım' hay hay baş üstüne. Ama 'Geç kalmadık hiç bir şekilde' diyorsanız... Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı. Orada AFAD'ın merkezi de zarar görmüştü. Müdahale edecek olanların zaten depremzede olduğu konuşuldu. Hatay'da da Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da benzer durumlar vardı." dedi.

"SÜREÇ TAMAMLANINCA HER KURUM ÖZELEŞTİRİSİNİ YAPAR"

Ersoy'un ardından konuşmasına devam eden Tatar, "Şunu demeye çalışıyorum. 110 bin kilometre alana yayılmış bir etki alanından bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hakikaten müdahale kolay değil. Ülkenin bütün bileşenleri devletin imkanlarını kullanarak bölgeye ulaştılar. Süreç sonuçlandıktan sonra her kurum da kendi içerisindeki özeleştirilerini yaparlar. Ama şu aşamada sizden tek ricamız, bu sürece çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip katkı sunmak zorunda. Artçı depremler devam ediyor." ifadelerini kullandı.