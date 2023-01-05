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Canlı yayına damga vuran an! Bakan Soylu, gazetecilerle Kürtçe konuştu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi ekranlarına konuk oldu. Canlı yayında sorulan soruları yanıtlayan Bakan Soylu, programın başında Kürtçe konuştu. O anlar kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi ekranlarında Zeynep Alkış ve Kemal Gümüş'ün sorduğu soruları yanıtladı. Burada önemli açıklamalarda da bulunan Soylu'nun programın girişinde yaptığı konuşma yayına damga vurdu.

KÜRTÇE KONUŞTU

Bakan Soylu programın başında gazetecilerle kısa da olsa Kürtçe konuştu. O anlar sosyal medyada ses getirdi.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAŞANAN SORUNLARA PARMAK PASTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarının devamında Türkiye'nin geçmiş yıllarında yaşadığı sorunlara değindi. Soylu, "Bu ülkede insanlar kendi gibi olmayanları konuşturmadılar" dedi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

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