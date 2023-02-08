Canlı yayın yapan genç kızlardan skandal sözler: Alllah'ım sen ülkeye bir daha deprem nasip eyle
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı. Görüntülerde iki genç kızın, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." herkesi çileden çıkardı. Videoyu izleyenler, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketlerken, videonun Kahramanmaraş depreminden önce mi sonra mı çekildiği bilinmiyor.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.
Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden oldu. Türkiye ve dört bir yanından afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilirken, sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı.
Bir sosyal medya programında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti. Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.
Videoya çok sayıda tepki yağdı. Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketleyerek harekete geçilmesini istedi.
Öte yandan görüntülerin Kahramanmaraş depremlerinden önce mi sonra mı çekilip çekilmediği bilinmiyor.