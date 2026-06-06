Haberler

Sarıyer'de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat, boğuldu

Sarıyer'de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat, boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de cankurtaran bulunmayan halk plajında denize giren Ayşe S. boğulma tehlikesi geçirdi, onu kurtarmak isteyen Fırat Bilgin ise hayatını kaybetti.

SARIYER'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde cankurtaran bulunmayan halk plajında denize giren Ayşe S. (19) boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat Bilgin (19) de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ayşe S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. O anlarda plajda olan Ahmet Özkan, "Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Denizde dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor" dedi.

Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında Kısırkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe S. denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'ARKADAŞI AÇILINCA O DA PEŞİNDEN GİTTİ'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Özkan, "Boğulma oldu, 3 kişi boğuldu orada. Cankurtaranlar yetişemediği için arkadaşlar orada boğuldu. Genelde ipi geçtikleri için çukurlar var. Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Maalesef arkadaşı orada kaybediyoruz. Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar. Dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Yani hortum gibi içinde dönüyor bir de onun içinde dönüp gidiyor. Tam olarak işte Cankurtaranlar yoktu, burada herhalde büyük bir ihtimalle. Arkadaş peşinden gidince öyle hayatını kaybetti" dedi.

CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ

Fırat Bilgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bilgin'in cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı