Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Orta ilçesinde düzenlenen törende, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Orta Kaymakamlığı ve Orta Belediyesi tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa Şabanözü Kaymakamı ve Orta Kaymakam Vekili Oğuzhan Yazar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkan Vekili Bayram Tavukçu, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Çerkeş

Çerkeş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Programa Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Kurşunlu

Kurşunlu ilçesinde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Murat Ustaoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Murat Gürbüz, "Ya şehit ol ya gazi" adlı şiiri okumasının ardından gazi Mehmet Erdoğmuş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İlçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarlıklarının ziyaret edilmesiyle tören sona erdi.

Programa Kurşunlu Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Ünal, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA