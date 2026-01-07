Haberler

Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Canıtez, farklı kategorilerdeki kareleri seçerken büyük bir zorluk yaşadığını belirtti.

Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Canıtez, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Canıtez, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adaleti", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli karelerini tercih etti.

Canıtez, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları seçmekte büyük zorluk çektiğini belirten Canıtez, "Her kare ayrı bir hikaye. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyorum." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
