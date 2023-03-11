Çankırı'daki cezaevi deprem önlemleri kapsamında boşaltıldı

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların depreme yönelik önlemler kapsamında yakındaki ceza infaz kurumlarına nakledildiği bildirildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 1938 yılında açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bugüne kadar hizmet verdiği kaydedildi.

Buradaki hükümlü ve tutukluların, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yaşanan deprem felaketleri akabinde alınan önlemler kapsamında yakın bölgelerdeki ceza infaz kurumlarına nakledildiği belirtilen açıklamada, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması ve nakil işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır." ifadesine yer verildi.