Çankırı'da üreticiyle güvenli pazarı buluşturacak sözleşmeli üretim modeli hayata geçirildi

Çankırı'da tarımsal üretimi artırmak ve üreticiyi doğrudan güvenli pazarla buluşturmak amacıyla "Sözleşmeli Üretim Protokolü" imzalandı.

Çankırı Valiliğinde düzenlenen törende Vali Hüseyin Çakırtaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, Migros Ticaret AŞ yetkilileri ve ZZEF Grup A.Ş Proje Koordinatörü Erkan Gürkan tarafından protokol imzalandı.

Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Migros Ticaret AŞ yetkilileri ve Gürkan iş birliğiyli hayata geçirilen model ile yerli üretimin artırılması, üreticilere alım garantisinin sağlanması, ürün kalitesi ve izlenebilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çankırı'da tuz, çeltik, kavun ve biber sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasına uygun başlıca ürünler arasında yer aldığı belirtilirken, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden sulama gölet ve barajlarla birlikte sulu tarım alanlarının artmasının, kuru fasulye ve çerezlik ayçiçeği gibi gelir getiren ürünlerin ekilmesinin, üretim potansiyelinin daha da yükselmesini sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA