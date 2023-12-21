Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Tartıştığı Babasını Öldüren İsmail Demirci Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren İsmail Demirci, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan İsmail Demirci tutuklandı.

ÇANKIRI'da, tartıştığı babası Hasan Demirci'yi (68) bıçakla öldürüp, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalışan İsmail Demirci (40), tutuklandı.

Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde oturan Hasan Demirci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, dün polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde evde arama yaptı. Hasan Demirci'nin cesedi, parçalanmış halde evdeki sobada bulundu. Gözaltına alınan İsmail Demirci, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İsmail Demirci'nin, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, cesedini baltayla parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirlendi.

Oğlu tarafından vahşice öldürülen Hasan Demirci'ye ait ceset parçaları adli tıp kurumuna götürülürken, İsmail Demirci ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Demirci Hasan Demirci Tutuklama Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title