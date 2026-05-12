Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

Can kaybı ve yaralanma bulunmuyor

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını, il merkezi ve ilçelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Çakırtaş, "AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerimizle sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerimizi alıyoruz. İl genelinde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Çankırı'da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

Çankırı Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, metrekareye 41 kilogram yağış düştü.

Yağışların ardından Hilal Masa'ya 164, Çankırı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 246, İtfaiye Müdürlüğü'ne 173 su baskını ihbarı yapıldı. Toplamda 301 kişilik personel, 57 iş makinesi, 30 motopomp, 6 dalgıç pompasıyla çalışmalar yürütülüyor.

Belediyeden vatandaşlara uyarı

Çankırı Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşları cep telefonlarına gönderilen mesajla uyardı.

Mesajda, kentte yaşanan aşırı yağışların devam edeceği, sel ve su baskını riski bulunduğu belirtildi.

Vatandaşların bodrum katlarda bulunan dairelerde ve iş yerlerinde tedbirli olmaları gerektiği aktarılan mesajda, "Dere yatakları, su taşkını riski bulunan bölgeler ve eğimli alanlardan uzak durulması, araçların güvenli bölgelere çekilmesi ve yetkili kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesi gerekmektedir. Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada görev yapmakta olup olumsuzluklara karşı çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.