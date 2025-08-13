Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ÇANKIRI'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30'da sıralarında Atkaracalar ilçesi Hüyükköy'ünde ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.