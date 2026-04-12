Çankırı ve Kastamonu'da Filistin'e destek programları düzenlendi

Çankırı'da, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"nı protesto etmek için araç konvoyu düzenlendi.

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde, düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Çarşamba Pazarı mevkisinde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Volkan Kavak, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Zulme karşı durmanın, sadece Müslümanların değil, vicdanı körelmemiş tüm insanların ortak mücadelesi olduğunu belirten Kavak, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İşgalci İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran'a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

Filistin'de on yıllardır devam eden işgal ve ablukanın özellikle 7 Ekim 2023 sonrası süreçte tam anlamıyla bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Müslümanlar olarak değil, dünya çapında vicdan sahibi tüm insanlarla bir olarak direnmeliyiz. Geçen yıl Akdeniz'de destansı bir mücadele veren Sumud Filosu böyle bir ortak direnişti. Sumud filosu şimdi yine, yeniden harekete geçmek üzere. Dünya çapında devam eden bir boykot hareketi var. Boykotta daha kararlı ve yaygın bir çaba içinde olmalıyız. Her türlü iletişim aracını kullanarak, insanlara ulaşmalı, Siyonizm'e karşı bilinç oluşturmalıyız. Günden güne daha fazla saldırganlaşan işgalci ve soykırımcı çeteye teslim olmamalıyız. İsrail'in hukuk tanımaz ve uslanmaz bu alçak tavrı karşısında tüm Müslüman liderler ve uluslararası kamuoyu harekete geçmelidir."

Açıklamanın ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Kastamonu

Kastamonu'da "Mescid-i Aksa'ya Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.