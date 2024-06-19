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Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi

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Çankırı'nın Orta ilçesinde, Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi. Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve diğer yetkililer katıldı. Programda yöresel halk oyunları gösterileri sunuldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinde, Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Elmalık Köyü Elvan Seydi Türbesi'nin yanında Elesder ve Elmalık Köyü Muhtarlığınca düzenlenen programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İstanbuldaki Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan ile vatandaşlar katıldı.

Akbaşoğlu, buradaki konuşmasında, geleneklerin yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, kendilerinin de bölgenin kalkınması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Programda yöresel halk oyunu gösterileri sunuldu, oyunlar oynandı.

Kaynak: AA / Güncel

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