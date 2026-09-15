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Çankırı'da 39. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlandı

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Çankırı'da 39. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlamaları dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çankırı'da 39. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlamaları dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, insanı ve güzel ahlakı merkeze alan köklü bir medeniyet anlayışı olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün temsil ettiği değerlerin Çankırı'da çok özel bir karşılığı olduğunun altını çizen Çakırtaş, "Kıymetli esnaf ve sanatkarlarımız, sizler yalnızca ekonomik hayatımızın değil, şehir kültürümüzün, toplumsal dayanışmamızın ve kardeşliğimizin de önemli temsilcilerisiniz. Üretiminizle, emeğinizle, istihdama sağladığınız katkıyla ve yetiştirdiğiniz çıraklarla şehrimizin geleceğine değer katıyorsunuz. Özellikle çırak, kalfa, usta geleneğinin yaşatılmasını son derece önemsiyoruz. Çünkü ustadan çırağa aktarılan yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir ahlak, bir kültür ve bir hayat anlayışıdır. Ustalarımızın tecrübelerinin gençlerimize yol göstermesini, gençlerimizin de aldıkları bu emaneti geleceğe taşımasını diliyorum." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de babasının marangoz ustası olduğunu belirterek, "İyi bir insan olabilmek, işinizi iyi yapabilmek çok kıymetli. Bu kültürü yaşatan ve yaşayan, geçmişten geleceğe taşıyan bir şehrin belediye başkanı olmak ayrıca mutlu ediyor beni. Yaran kültürümüzü, geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bunları gelecek nesillere aktarma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz de Ahiliğin dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün sanat ile birleşimi olduğunu, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yeri bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından yaran ekibi tarafından halk oyunu gösterisi, Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da tiyatro oyunu sunuldu.

Ardından yılın Ahisi seçilen Canan Yaşar'a şed kuşatıldı.

Kaynak: AA
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