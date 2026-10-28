Çankırı-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye düştü

Çankırı-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kalırken trafik ekipleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA