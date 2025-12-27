Haberler

Ankara'da yüksek kesimlere kar yağdı

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gerçekleşen kar yağışı, binaların çatıları ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, sabah uyandıklarında karla kaplı manzarayla karşılaştı.

Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, binaların çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı.

Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
