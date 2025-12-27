Ankara'da yüksek kesimlere kar yağdı
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gerçekleşen kar yağışı, binaların çatıları ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, sabah uyandıklarında karla kaplı manzarayla karşılaştı.
Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel