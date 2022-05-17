Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, Atatürk Havalimanı'nda! Polis girişlere izin vermedi, ortalık bir anda karıştı - Haberler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün akşam sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

VATANDAŞLARI ATATÜRK HAVALİMANI'NA ÇAĞIRDI

Millet Bahçesi yapılması için yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı önünde bir buluşma gerçekleştirileceğini aktaran Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz. Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…"

KALABALIK HEYET POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kaftancıoğlu, dediği saatte CHP heyeti ile birlikte havalimanında hazır bulundu. Polisin kontrol noktası kurarak açıklama yapılması için Hazerfen Camii önünü işaret ettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendilerine engel olmak isteyen polis müdürleriyle tartıştı. Polisler havalimanı girişlerini bariyerlerle kapattı, bölgede polis helikopteri ve drone uçuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Daha sonra burada bir basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, "Atatürk havalimanında iş kepçelerinin olduğu yerde açıklama yapacaktık. İş makinalarının yerle bir etmesinin görülmesini istemediler. Suçluluğun telaşı içindeler. Atatürk Havalimanı, 1912 yılında asgari amaçlarla ilk defa uçakların inmesiyle hizmete girmiştir. 1953'te de inşaatının tamamlanmasıyla birlikte uluslararası uçuşa açılmıştır. İhtiyaç oldu ek pistler yapıldı, bu devam etti. Sonra kargo terminali açıldı. 1998 yılında, artan yolcu talebi ile birlikte, hatta ödüllü bir yarışma ile bir terminal binası yapımına başlandı, sonrasında olanları biliyoruz. 2000'de yeni binanın açılmasından sonra 2002'de metro yapıldı, 2019 yılında da tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi. İstanbul Havalimanının Atatürk havalimanı ile birlikte çalıştırılamamasının nedeni teknik değil. İkisi de aynı anda çalışabilecek şekilde düzenlenebilir." dedi.

BAKAN KURUM: MESELE ÇEVRE MESELESİ DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum bir pistin acil durumlar için açık kalacağını vurgulayarak "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değildir. Gezi Parkı'nda mesele çevre meselesi değilse burada milyonlarca ağacın kesilmesine muhalefet nasıl tepki gösteriyor anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.