Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da CHP'ye Yeni Katılan Üyelere Seslendi: "Sizlerin Sayesinde Tüm Türkiye'ye Adaleti, Demokrasiyi Tesis Edeceğime Her...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da üye katılım töreninde; "Aramıza yeni katılacak olan sevgili kadınlara, genç kardeşlerime elbette erkek yol arkadaşlarımıza ailemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyorum. Sizlerin sayesinde önümüzde yaklaşan bütün seçimlerde ve başta yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimiz, kentlerimizi ve elbette büyükşehirlerimizi o sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğime her geçen gün daha da inanıyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da üye katılım töreninde; "Aramıza yeni katılacak olan sevgili kadınlara, genç kardeşlerime elbette erkek yol arkadaşlarımıza ailemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyorum. Sizlerin sayesinde önümüzde yaklaşan bütün seçimlerde ve başta yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimiz, kentlerimizi ve elbette büyükşehirlerimizi o sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğime her geçen gün daha da inanıyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, bugün İstanbul'da üye katılım töreni düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün şunu ifade etmek isterim ki İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde beni en çok heyecanlandıranlardan biri de aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz etkinliklerdi. Hepimiz biliyoruz ki, adalet mücadelesi, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi ve elbette hakça paylaşım mücadelesi bir tek kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil, ama hepsini barındıran demokrasi mücadelesi bu saydıklarımıza inanan; kimlikleri ne olursa olsun inandıklarıyla ortaklaşmış isimlerin yan yana gelerek hep birlikte büyütecekleri ve sürdürecekleri bir mücadeleydi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin öncülüğünüzde bu mücadeleyi verirken bu mücadelemize ortak olmak, bu mücadelede terini terimize katmak, bu mücadelede eşitliğe, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye inanarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısında, 'Ben de artık buradayım ve bu mücadelenin ortağıyım' diyerek aramıza katılan arkadaşlarımız, bizim inandığımız değerleri, elbette inandığımız ilkeleri hayata geçirebilmek için inancımızı arttırmamıza vesile oluyor. O nedenle aramıza yeni katılacak olan sevgili kadınlara, genç kardeşlerime elbette erkek yol arkadaşlarımıza, ailemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyorum. Sizlerin sayesinde önümüzdeki yaklaşan bütün seçimlerde ve başta yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimiz, kentlerimizi ve elbette büyükşehirlerimizi o sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğime her geçen gün daha da inanıyorum."

ÇİFTÇİ HALİL KUYUMCU: HÜKÜMETİN İZLEDİĞİ YANLIŞ POLİTİKALARDAN BİZLER DE NASİBİMİZİ ALDIK

Törende, partiye yeni katılan üyeler de söz aldı. Eski AKP'li yeni CHP üyesi İbrahim Halil Kuyumcu, şöyle konuştu:

"Başını bu mücadelenin keskin kılıcına dayamış önderimiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve aile birlik ve bütünlüğünü korumak adına hiç çekinmeden elini taşın altına koyan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu birlik ve beraberlik dayanışmasına katılmak için burada sizlerleyim. Çiftçilik ve besicilik ile uğraşmaktaydım. Hükümetin izlediği yanlış politikalardan bizler de nasibimizi aldık. Ancak babadan mücadeleyi bırakmamayı öğrendik. Doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadelemizi sizlerin yanında vermekten gurur duyarım. Biz de tespih, her zaman aile büyüğünün elindedir. Her zaman ailenin verdiği mücadele için gözünü kırpamadan başını kılıcın önünde tutmaktan çekinmeyen ve kanının son damlasına kadar bize büyüklük ve liderlik yapacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na ata yadigarı tespihimi hepinizin adına takdim etmek isterim."

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YÜKSEK: YILLARDIR BİZE VERİLİP TUTULMAYAN SÖZLER...

Üniversite öğrencisi Buse Yüksek, şunları söyledi:

"20 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu ülkede vatandaş olmanın zorluğunun hepimiz farkındayız ve bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Ama öğrenci olmak da bir o kadar, hatta bence daha da zor. Bunun nedeni de yıllardır bize verilip tutulmayan sözler, değişmeyen düzen. Ama başta Genel Başkanımız olmak üzere bu konuda hiçbirimiz pes etmiyoruz, bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Bir öğrenciye, özellikle üniversite öğrencisine sorduğumuzda tabii ki yanlış ama hayali yurt dışına gitmek oluyor. Ama ben böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede kalıp ülkemize, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. Genel Başkanımıza güveniyorum, bu düzenin değişeceğine inanıyorum."

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ KIZILDOĞAN: BU MÜCADELENİN GENÇ BİR NEFERİ OLMAKTAN ONUR DUYARIM

Bilgisayar mühendisi Zafer Kızıldoğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben Zafer Kızıldoğan, özel bir firmada yazılım danışmanlığı yapmaktayım. Ülkemizin içinde bulunduğu konum itibarıyla mücadele etmek ve mücadeleye atılmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu olan 100 yıllık çınar CHP'nin yeni bir neferi olarak, geleceğimiz için hak, hukuk, adalet mücadelesi veren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yol arkadaşlığı yapmaktan, bu mücadelenin genç bir neferi olmaktan onur duyarım. Aydın geleceğin genç neferi olarak genç arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin CHP çatısı altında birlikte mücadele edelim."