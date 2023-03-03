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Akşener'in masayı dağıtmasının ardından Kaftancıoğlu'ndan, "Umutsuz olmayın" paylaşımı: Gidecekler

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı Masa'da 5 liderin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini, buna karşı çıktıklarını söylemesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir depremzede vatandaşın söylediklerini aktaran Kaftancıoğlu, "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gi-de-cek-ler!" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanan 6'lı Masa'nın son toplantısının ardından kriz patlak verdi. Toplantıdan sonra kurmaylarıyla GİK toplantısında bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kameralar karşısına geçti. 6'lı Masa'da 5 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığını, buna karşı çıktıklarını belirten Akşener, masadan ayrıldıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini koyan Meral Akşener'in açıklamaları siyasette tansiyonu bir anda yükseltirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deprem bölgesinde bir vatandaşın sözlerini aktaran Kaftancıoğlu, tarih yazacaklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asla umutsuz olmayın. Depremzede vatandaş: 'Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil'. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gi-de-cek-ler!"

Canan Kaftancıoğlu: 'Asla Umutsuz Olmayın. Gidecekler'

İYİ Parti'nin 6'lı Masa'da bir dayatmaya mecbur bırakıldığını savunan İYİ Parti lideri Akşener, buna boyun eğmeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı.

Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Zamanla Akıllanan Adam:

yıllardır söyledik bu 6 1 masaya ülkeye iyi gelmez diye .aday için bile anlaşamıyorlar. iç siyaset bi nebze su götürür ama bunlar bizi dış siyasette emperyalistlere maşa eder.

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bekir yüksek:

ALLAH Reisi başımızdan eksik etmesin iyiki deprem de başımızda Reis vardı siz olsaydınız ülkenin halini hiç düşünemiyorum ALLAH size kıyamete kadar iktidar yüzü göstermesin

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bekir yüksek:

Kaftancıoğlu acaba deprem böklgesine hiç gitmişmi hiç yardımların ucundan tutmuşmu öyle oturduğu yerden ahkam kesmek kolay Reis olmasaydı o zaöman ülkenin vay haline olurdu Reis derledi topladı ülkeyi inşallah Rabbim size iktidar nasip etmez kıyamete kadar

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