Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kartal'da

(İSTANBUL)- Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kartal Meydanı'nda ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları'nı fotoğraflar, videolar, savaş objeleri ve çeşitli tarihi materyallerle anlatan mobil müze, 8 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel ve tarihi mirası korumak ve geçmişten günümüze taşıyarak yarınlara aktarmak amacıyla hayata geçen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı. İki yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşması hedeflenen ve bu kapsamda Kartal'da 5-8 Aralık günleri arasında açık kalacak Mobil Müzeyi, binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Dönemin ruhunu yansıtacak şekilde hazırlandı

Mobil Gezici Müze içerisinde, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor. Ayrıca Çanakkale Cephesi'nden bugüne kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği ve Çanakkale askerinin heykelinin bulunduğu bölümler bulunuyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla özenle hazırlandı. Dış tasarımı ile de ilgi çeken mobil müze, sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni Kartal'daki okulların ve kreşlerin de ziyaret edeceği belirtildi.