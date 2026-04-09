Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Batman'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil müze, 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Batman'da ziyarete açıldı. Müze, Çanakkale Zaferi'ni anlatan çeşitli materyalleri sergileyerek milli bilincin güçlenmesine katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Batman'da ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi ziyaret edenler proje koordinatörü Engin Karataş'tan bilgi aldı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Demir, "Çanakkale'yi ve geçmişi günümüze taşıyan bu tır, milli bilincin daha da perçinlenmesini sağlıyor. Batman Üniversitesi olarak milli birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyor olmanın, bu çalışmalara katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Mobil müze, 2 gün ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
