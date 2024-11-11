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Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
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Lapseki ve Çan ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Lapseki ve Çan ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Lapseki'deki tören Kocaveli köyündeki Fatma'nın Çeşme mevkisinde düzenlendi.

Kaymakam Emre Öztürk, törende yaptığı konuşmada, ormanları koruyup kollamak ve sahip çıkmak için herkese çeşitli görevler düştüğünü söyledi.

Ormanları gelecek kuşaklara aktarmak için de fidanları toprakla buluşturduklarını anlatan Öztürk, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Törene, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen ve Yakup Uzun ile diğer ilgilire katıldı.

Törende 111 çam fidanının dikimi yapıldı.

Çan

Çan'daki tören Mallıköy mevkisinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu, ormanların sadece geçmişten alınan bir miras olmadığını, geleceği bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Bu yılki "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasında özellikle Gazze'deki, Filistin'deki ve Lübnan'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler neticesinde hayatını kaybeden şehitlerimiz var. Onlar için rahmet olsun, umut olsun. Geleceğe de inşallah bir ışık olsun diye bu fidanlarımızı dikeceğiz." dedi.

Törene, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Çan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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