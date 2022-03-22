ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmurunun ardından 17: 00 sularında havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini arttırması ile Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü. Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde 3 santimetreyi bulan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yenice ilçesine bağlı Araovacık köyünde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, bölgede kapanan bir yol olmadığı öğrenildi.