Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü - Haberler

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Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - İbrahim Çubuk - Güncel
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- Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı.

ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmurunun ardından 17: 00 sularında havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini arttırması ile Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü. Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde 3 santimetreyi bulan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yenice ilçesine bağlı Araovacık köyünde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, bölgede kapanan bir yol olmadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Çanakkale, kar, Çan, Güncel, Haberler

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