Çanakkale-Malkara Otoyolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

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Tekirdağ'dan başlayıp Çanakkale sınırına geçen Çanakkale-Malkara otoyolu, yangın nedeniyle kapatılmıştı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yolun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI

Tekirdağ'da başlayıp Çanakkale sınırına geçen yangın nedeniyle tedbiren kapatılan Çanakkale- Malkara otoyolu tekrar trafiğe açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara otoyolu ulaşıma açılmıştır" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN- Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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