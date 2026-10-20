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Çanakkale Ezine'de operasyonda Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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