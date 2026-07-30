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Çanakkale’deki iki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki iki yangın kontrol altına alındı
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ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla kontrol altına alındı. Ayvancık ilçesinde arazide çıkıp, ormana sıçrayan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezdeki yangın kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Ayvacık'taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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