Çanakkale'de 500 bini aşkın zirai atık doğaya karışmadan bertaraf edildi

BURAK AKAY-SABAHATTİN SALLAMA - Çanakkale'de 2018 yılında başlatılan "Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" kapsamında 8 yılda 500 bini aşkın zirai ilaç ambalajı toplanarak bertaraf edildi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tarla, bağ ve bahçelerde kullanılan zirai ilaç ambalajları, üreticiler tarafından yeşil renkli konteynerlerde toplanarak lisanslı tesislere gönderilmeye başlandı.

İlk olarak Bayramiç ilçesinde başlatılan uygulama, zamanla il genelinde yaygınlaştırılarak 8 ilçede 170 köyü kapsar hale geldi.

Bugüne kadar 45 bin kilogram ağırlığı bulan 500 bini aşkın atık zirai ilaç ambalajı, geri dönüşüm ve imha süreçlerine dahil edildi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında atık toplamak için yerleştirilen konteyner sayısı ise 350'ye ulaştı.

Proje 8 yıldır titizlikle yürütülüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, AA muhabirine, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve ekosistem için 2018'de Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların desteğiyle proje başlattıklarını söyledi.

Demirhan, proje kapsamında çalışmaların halen Çan, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Lapseki, Ayvacık ve Çanakkale'nin merkez ilçelerinde sürdürüldüğünü belirtti.

Projenin Türkiye'de 2018 yılında başlatıldığını ve yaygınlaştırılarak aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Demirhan, şöyle konuştu:

"Yasalar gereği kullanıcı sorumluluğunda olan bu süreci Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüz personeli gönüllü olarak üstlenmiş ve 8 yıldır aksatmadan titizlikle yürütmekteyiz. Proje ilimiz genelinde 8 ilçemizde, 170 köyde ve 350 konteynerle önemli bir çevre hareketine dönüşmüş durumdadır. 2026 yılında Ayvacık ilçemizin ve 18 yeni köyümüzün de katılımıyla proje ağımız daha da genişlemiş durumdadır."

Ergün Demirhan, projenin sadece teknik personellerle değil muhtar ve üreticilerle omuz omuza vererek sürdürüldüğünü söyledi.

"Pestisit ambalajlarının doğaya karışmasını önledik"

Katılımcılarla çevredeki atıkları topladıklarını, ilaç hazırlama ünitelerinin yanına konteynerleri konuşlandırdıklarını vurgulayan Demirhan, şu bilgileri verdi:

"İl Özel İdaremizle yaptığımız protokol kapsamında il müdürlüğümüze tahsis edilen özel atık toplama aracımız konteynerlerden aldığı atıkları hızla geçici depolama alanlarına ve lisanslı firmalara ulaştırıyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 bin kilogram atık yani sayısal olarak 500 bin adeti aşkın pestisit ambalajının doğaya karışmasını önleyerek usulüne uygun imhasını sağladık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Çanakkale Valiliğimizin projeye verdiği destekle köylerimizde ve okullarımızda atık konusunda eğitim veriliyor. Çalışmalarımız bilinç oluşturuyor. Tarım, tarih ve turizm cenneti Çanakkalemizi korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."