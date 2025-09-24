Haberler

Çanakkale'de Zeytin Kültürü İçin Çalıştay Düzenlendi

Çanakkale'de Zeytin Kültürü İçin Çalıştay Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile İyi Bak Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Kökten Gelen: Zeytin Çalıştayı'nda iklim değişikliği ve kuraklığa karşı zeytin üreticilerinin adaptasyon yöntemleri ele alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İyi Bak Derneği işbirliğinde, Çanakkale'nin zeytin kültürünü geleceğe taşımak amacıyla "Kökten Gelen: Zeytin Çalıştayı" düzenlendi.

Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, değişen iklim koşulları ve artan kuraklığın getirdiği tehlikelere karşı üreticilerin kullanabileceği önemli adaptasyon yöntemlerini ele alındı.

Burcu Gülhan Erol'un tez projesinde, Prof. Dr. Mine Çardak'ın danışmanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, geleneksel üretim pratiklerinin korunması hem de geleceğe yönelik sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturması hedeflenirken bu sayede, hem bölgenin zeytin mirasının korunmasına hem de gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlandı.

İyi Bak Derneği kurucusu ve proje sorumlusu Burcu Gülhan Erol, gazetecilere, projeyi hazırlarken bereketli zeytin ağacının insanlara sunduklarını düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Çalıştayın bu şekilde hayata geçirildiğini aktaran Erol, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcımız Zülküf Memiş, uzman hocalarımızın katkıları, değerli zeytinyağı fabrikası sahipleri, üreticiler, zeytine gönül verenler, sivil toplum kuruluşları, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin temsilcileri ve tüm katılımcılarımızla çalıştayımızı verimli bir şekilde tamamladık. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli hocalarımıza Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, eczacı Atilla Totoş, Prof. Dr. Nabi Alper Kumral, Dr. Selami Selvi, Prof. Dr. Mustafa Mirink, Dr. Özgür Dursun ve Prof. Dr. Mine Çardak teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.