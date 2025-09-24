Çanakkale'de Zeytin Kültürü İçin Çalıştay Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İyi Bak Derneği işbirliğinde, Çanakkale'nin zeytin kültürünü geleceğe taşımak amacıyla "Kökten Gelen: Zeytin Çalıştayı" düzenlendi.

Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, değişen iklim koşulları ve artan kuraklığın getirdiği tehlikelere karşı üreticilerin kullanabileceği önemli adaptasyon yöntemlerini ele alındı.

Burcu Gülhan Erol'un tez projesinde, Prof. Dr. Mine Çardak'ın danışmanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, geleneksel üretim pratiklerinin korunması hem de geleceğe yönelik sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturması hedeflenirken bu sayede, hem bölgenin zeytin mirasının korunmasına hem de gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlandı.

İyi Bak Derneği kurucusu ve proje sorumlusu Burcu Gülhan Erol, gazetecilere, projeyi hazırlarken bereketli zeytin ağacının insanlara sunduklarını düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Çalıştayın bu şekilde hayata geçirildiğini aktaran Erol, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcımız Zülküf Memiş, uzman hocalarımızın katkıları, değerli zeytinyağı fabrikası sahipleri, üreticiler, zeytine gönül verenler, sivil toplum kuruluşları, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin temsilcileri ve tüm katılımcılarımızla çalıştayımızı verimli bir şekilde tamamladık. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli hocalarımıza Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, eczacı Atilla Totoş, Prof. Dr. Nabi Alper Kumral, Dr. Selami Selvi, Prof. Dr. Mustafa Mirink, Dr. Özgür Dursun ve Prof. Dr. Mine Çardak teşekkür ederiz."