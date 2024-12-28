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Çanakkale'de Yüksek Kesimlere Kar Yağışı

Çanakkale'de Yüksek Kesimlere Kar Yağışı
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Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı bazı dağ köylerinde 5 santimetreye ulaştı, buzlanma nedeniyle trafik kazaları yaşandı. Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Lapseki'nin yüksek dağ köylerinden Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar, Şahinli ve İlyasköy'de de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan bazı yollarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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