Çanakkale'de Yabancı Uyruklu 21 Kadına Fuhuş Yaptıran Çeteye Operasyon

Çanakkale'de, Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE'de, yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 13 Temmuz'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U. yakalandı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler sonrası adliye sevk edildi.