Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Biga'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, 900 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, 109 kurusıkı tabanca fişeği, 5 fişek, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ile 33 bin 680 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.