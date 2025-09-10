Çanakkale'de Uluslararası Gençlik Projesi Gerçekleştirildi

Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'nın Berlin kentinden 20 genç, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde hayata geçirilen uluslararası proje kapsamında bir araya geldi.

İyi Bak Derneği ile Berlin Kinder Brauchen Matsch Derneği ortaklığında, Erasmus+ desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Alçıtepe köyünde buluşan gençler, kültürel mirası ve doğal güzelliklerini birlikte keşfetme imkanı buldu.

Gelibolu Tarihi Alan ile Troya Müzesi'ni de ziyaret eden gençler, bir hafta süren proje kapsamında Kirte Okulu'ndaki atölye çalışmalarında zeytinin yolculuğunu, karpuz ve kavunun tarladan nasıl toplanacağını, traktör ile nasıl yolculuk yapılacağını, mevlitlerde pilav geleneğini, camilerin mimari özelliklerini öğrendi.

Gençler, yaratıcı etkinliklerin yanı sıra Tarihi Alan'daki yürüyüş rotalarını da gezdi.

İyi Bak Derneği kurucusu ve proje sorumlusu Burcu Gülhan Erol, projenin bir sonraki durağının Berlin olacağını belirterek, "Çanakkale'nin ruhunu birlikte keşfeden gençler gelecek yıl mayıs ayında Almanya'nın Berlin şehrinde yeniden bir araya gelerek üretmeye, düşünmeye devam edecekler." dedi.