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Eceabat'ta Trajik Kaza: Tır Dorsesi Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Eceabat'ta Trajik Kaza: Tır Dorsesi Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde park halindeki tırın dorsesinin altına uzanarak uyuyan sürücü Hüseyin U., tırın hareket etmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde park haindeyken hareket eden tırın dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Eceabat'a bağlı Yolağzı köyünde Üre Dağı mevkisinde tomruk taşıma işinde çalışan sürücü Hüseyin U, uyumak amacıyla park halindeki tırın dorsesinin altına uzandı.

Sürücü, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden tırın 09 APD 941 plakalı dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hüseyin U'nun cenazesi, Eceabat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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