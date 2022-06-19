Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2) - Haberler

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Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Daldal - Güncel
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Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada başlayıp, yakındaki ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada başlayıp, yakındaki ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), -


Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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