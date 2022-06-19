Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2) KONTROL ALTINA ALINDIBayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada başlayıp, yakındaki ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada başlayıp, yakındaki ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), - Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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