Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HABER: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

