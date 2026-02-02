Haberler

Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Kepez Çayı yeniden taştı. Ekipler, taşkın etkisini azaltmak için temizlik çalışmaları başlattı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle 30 Ocak'ta taşan Kepez Çayı, son yağışların ardından sel sularının akmasıyla yine taştı. Ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de sağanak yağış günlerdir aralıklarla etkili oluyor. Sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Taşkın nedeniyle Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu ulaşıma kapatıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Kepez Çayı sağanağın neden olduğu sel suları nedeniyle geçen 30 Ocak'ta da taşkın yaşanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

